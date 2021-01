Sanità: al San Gerardo di Monza salvato un paziente con due protesi valvolari degenerate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caso assolutamente fuori dall’ordinario, gestito con successo: il 12 gennaio l’équipe dei cardiologi interventisti dell’Emodinamica dell’ospedale San Gerardo di Monza ha eseguito un intervento di doppio impianto valvolare transcatetere in un paziente di 49 anni di origini pakistane che presentava una severa degenerazione di due protesi valvolari (aortica e mitralica) impiantate chirurgicamente per una malattia reumatica insorta in giovane età. Il paziente era stato ricoverato qualche settimana prima nel reparto di Cardiologia Clinica diretto dalla dott.ssa Maddalena Lettino per un grave scompenso cardiaco scarsamente sensibile alla sola terapia medica. L’aggravarsi delle sue condizioni l’aveva infatti ben presto portato al trasferimento in Unità Coronarica per la necessità di un monitoraggio sempre più intensivo. Fin dal primo giorno di ricovero era stato subito chiaro che l’unica soluzione possibile per evitare l’esito infausto fosse la sostituzione delle due valvole disfunzionanti. Il caso è stato quindi discusso collegialmente da una équipe allargata (il cosiddetto Heart Team) costituita da cardiochirurghi, cardioanestesisti, cardiologi clinici, ecocardiografisti e cardiologi interventisti, un metodo di lavoro fortemente perseguito dal gruppo cardiologico del San Gerardo per la gestione dei casi complessi quando le soluzioni possibili sono molteplici. (segue) (Com)