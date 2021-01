Messico: Consiglio nazionale turismo, sospensione voli dal Canada avrà conseguenze "gravi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale turistico del Messico (Cnet) ha dichiarato che la decisone del governo canadese di annullare i voli con il paese colpirà in modo “molto grave” l’industria turistica messicana. “Con questo, il 2021 potrebbe terminare con dati molto peggiori del 2020 per il turismo”, ha dichiarato Braulio Arsuaga, predente del Cnet, in un comunicato. Il ministero del turismo messicano ha lanciato un appello al governo canadese chiedendo di “ritirare la misura quanto prima, al fine di scongiurare una profonda crisi economica nella regione dell’America del Nord”. Il Canada è la seconda fonte di turisti per il Messico, preceduta solo dagli Stati Uniti. (segue) (Mec)