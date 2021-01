Rifiuti: Raggi, in ultimo anno con foto-trappole beccati 7 mila zozzoni, tutti multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo anno a Roma con il sistema dell foto-trappole sono state multate 7 mila persone per abbandono di rifiuti. "Siamo davvero stufi degli zozzoni che gettano divani, sedie, materassi e altri rifiuti per le strade di Roma. Grazie alle nostre foto-trappole, nell'ultimo anno, ne abbiamo beccati circa 7 mila. Tutti multati dagli agenti della polizia locale, dal primo all'ultimo. Per un totale di quasi 1 milione di euro di multe". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Cosa sono le foto-trappole? Si tratta di macchine fotografiche molto potenti che riescono ad immortalare i volti e le targhe degli incivili che sporcano la nostra città. Di giorno, ma anche di notte, grazie alla tecnologia ad infrarossi - spiega Raggi -. Abbiamo deciso di posizionare questi strumenti nei punti della Capitale che, secondo le indagini del Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia locale, sono più colpiti da reati ambientali. E stiamo lavorando per installarne altre. In tutta la città", conclude la sindaca. (Rer)