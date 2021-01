Tunisia: scontri tra polizia e manifestanti nel centro di Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontri tra manifestanti e polizia in assetto anti-sommossa sono scoppiati oggi in Viale Habib Bourguiba, nel centro di Tunisi. Secondo il sito web d’informazione tunisino “Business news”, un gruppo di circa 300 dimostranti si è radunato questa mattina in Piazza dei diritti dell’uomo e si è poi diretta verso Viale Habib Bourguiba, dove si trova il ministero dell’Interno. I manifestanti hanno chiesto il rilascio dei giovani arrestati durante le sommosse notturne che di recente hanno scosso diverse regioni della Tunisia, nonché il rilascio di tre ragazzi condannati ieri in primo grado a trent’anni di carcere per possesso e consumo di cannabis. La folla ha scandito slogan contro il governo e alcuni politici al potere, accanendosi in particolare contro il presidente dell’Assemblea dei rappresenti del popolo (Arp) e leader del partito islamico Ennahda, Rached Ghannouchi. Durante la manifestazione sono stati mostrati cartelli con messaggi contro la polizia e a favore della libertà di espressione. Alla marcia hanno preso parte organizzazioni della società civile, attivisti per i diritti umani, artisti e politici, compresi alcuni deputati del Blocco democratico, coalizione di opposizione che riunisce 38 parlamentari della sinistra tunisina. (Tut)