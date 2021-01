Cipro: ministero Esteri accoglie con favore rinnovo mandato Unficyp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Cipro ha accolto con favore il rinnovo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con votazione unanime, del mandato della Forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite a Cipro (Unficyp) fino al 31 luglio 2021. Il dicastero esprime soddisfazione per il fatto che con la risoluzione 2561, il Consiglio di Sicurezza riafferma le basi per una soluzione al problema di Cipro con riferimenti espliciti nel preambolo e nel dispositivo. "Riafferma anche tutte le sue precedenti risoluzioni su Cipro e in particolare la particolarmente importante risoluzione 1251, che stabilisce che un accordo di Cipro deve essere basato su uno Stato di Cipro con un'unica sovranità e personalità internazionale e un'unica cittadinanza, comprendente due comunità politicamente uguali come descritto nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, in una federazione bicomunale e bizonale", sottolinea la diplomazia cipriota. Allo stesso tempo, si aggiunge in una dichiarazione, il Consiglio di sicurezza esprime il suo pieno sostegno alla missione dei buoni uffici del segretario generale e al corpo di lavoro esistente in relazione ai negoziati, nonché agli sforzi nel convocare una riunione informale nel formato a cinque con gli Stati garanti che conduca alla ripresa dei negoziati per negoziare una soluzione duratura e sostenibile al problema di Cipro entro un orizzonte prevedibile. (segue) (Gra)