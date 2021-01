Cipro: ministero Esteri accoglie con favore rinnovo mandato Unficyp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riunione informale sulla questione cipriota alla presenza dei rappresentanti anche dei tre Paesi garanti (Grecia, Turchia e Regno Unito) si terrà negli Stati Uniti sotto gli auspici del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres all'inizio di marzo. La conferenza sarà ospitata a Greentree a Long Island nello Stato di New York, in un resort delle Nazioni Unite dove in passato si sono svolti altri incontri simili. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri cipriota Nikos Christodoulides il 28 gennaio alla televisione di Stato cipriota chiarendo che la data esatta sarà diffusa nei prossimi giorni. La riunione si svolgerà a livello di ministri degli Esteri, il che significa che saranno presenti anche il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias e il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu oltre al segretario di Stato britannico Dominic Raab. Secondo la stampa greca, a margine dell'incontro è previsto un incontro bilaterale tra Dendias e Cavusoglu, il primo dalla ripresa dei colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia avviati lunedì a Istanbul. (segue) (Gra)