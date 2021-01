Cipro: ministero Esteri accoglie con favore rinnovo mandato Unficyp (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres intende invitare i leader delle due comunità di Cipro a un incontro informale "non appena possibile" in funzione della ripresa dei negoziati sulla questione cipriota. Guterres ha però sottolineato nei giorni scorsi come l’incontro debba essere diverso dai precedenti per aiutare a chiarire "la reale portata" della loro visione comune "e delineare i passaggi necessari per tracciare una via da seguire”. Il segretario generale dell’Onu ha anche avvertito in un rapporto consegnato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite reso noto nella giornata di ieri che "il tempo sta lavorando contro un accordo politico reciprocamente accettabile a Cipro". Secondo Guterres, "sul terreno stanno avvenendo cambiamenti che potrebbero diventare irreversibili, se le due comunità non si impegnassero nuovamente a risolvere le loro differenze in modo pacifico, proattivo e con determinazione". (segue) (Gra)