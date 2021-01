Cipro: ministero Esteri accoglie con favore rinnovo mandato Unficyp (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guterres non ha fornito una data precisa per l'incontro tra i due leader, il presidente cipriota Nicos Anastasiades e il leader turco-cipriota Ersin Tatar, insieme ai tre Stati "garanti": Grecia, Turchia e Regno Unito. Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha confermato lo scorso 19 gennaio che non esiste una data da confermare. Il Consiglio di sicurezza è stato informato a porte chiuse sugli ultimi sviluppi dal rappresentante speciale delle Nazioni Unite Elizabeth Spehar, che guida la missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite a Cipro. Secondo i media ciprioti, vi è stato un ampio sostegno al segretario generale di convocare una riunione delle Nazioni Unite al più presto. I membri hanno anche accolto con favore la risposta positiva dei leader delle due comunità che hanno manifestato il loro accordo a partecipare senza precondizioni. (segue) (Gra)