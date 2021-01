Cipro: ministero Esteri accoglie con favore rinnovo mandato Unficyp (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del governo di Nicosia, Kyriakos Koushos, ha detto lo scorso 11 gennaio che il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres intende incontrare nel mese di febbraio i leader delle due comunità di Cipro, il presidente Nikos Anastasiades e quello turco cipriota Ersin Tatar, per valutare le possibilità di rilanciare i negoziati volti alla risoluzione della questione cipriota. Secondo quanto spiegato, l'incontro esplorativo sarebbe allargato anche alle "potenze garanti" nell'isola, seguendo il formato 5 + 1 costituito oltre alle due comunità di Cipro da Grecia, Turchia e Regno Unito, più l'Onu. Il portavoce cipriota ha fatto il punto della situazione dopo l'ultimo incontro a Nicosia tra il presidente Anastasiades e l'inviata speciale dell'Onu a Cipro Jane Holl Lute. Anastasiades, da parte sua, ha confermato la volontà di prendere parte a questo tentativo di rilancio dei negoziati sulla questione cipriota, osservando tuttavia che le "azioni unilaterali" non contribuiscono a preparare il terreno per il dialogo. Lute ha in programma per questo pomeriggio un colloquio anche con il leader turco cipriota Tatar. (segue) (Gra)