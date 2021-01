Milano 2021: Sala, elezioni saranno un grande laboratorio politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni comunali 2021 secondo il sindaco e candidato del centrosinistra Giuseppe Sala saranno "un grande laboratorio politico". "Il mondo è attraversato da trend secolari che cambieranno la nostra vita. Non bisogna essere dei fini osservatori per capire che la gente nel mondo vuole qualcosa di diverso e, innanzitutto, vuole continuare a vivere in città, però vuole delle città diverse. Questi trend secolari porteranno al fatto che anche la politica dovrà cambiare", ha detto Sala intervenendo al "Non congresso" di Alleanza Civica del Nord. "Io - ha proseguito - mi faccio e vi faccio un auspicio e cioè che non vinceranno coloro che sapranno a parole spiegare meglio la situazione o a parole fare l'elencazione dei problemi, ma vinceranno coloro che sapranno proporre delle risposte e che saranno credibili. La politica ha un'occasione, ma non può essere una politica che mette su il disco e dice 'è importante l'ambiente, è importante il digitale', perché lo diranno tutti. Non è questo che basta e non è questo che serve. Serve essere credibili in un disegno, serve essere portatori di una capacità di trasformazione". "È per questo che queste elezioni a Milano non saranno solo l'occasione per eleggere un nuovo sindaco o per riconfermare quello uscente, ma saranno un grande laboratorio politico. Vedremo chi riuscirà con credibilità a raccogliere consenso. C'è una grande occasione, ma bisogna essere estremamente capaci nell'intercettare questa opportunità ed estremamente credibili nel ricercare il consenso", ha concluso il primo cittadino di Milano. (Rem)