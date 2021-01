Governo: Casini, pandemia peggiore situazione per Conte, affrontata bene in parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore centrista Pier Ferdinando Casini, "Giuseppe Conte con decoro ha cercato di affrontare non Renzi, ma la situazione peggiore che un presidente del Consiglio potesse affrontare nel dopoguerra perché questa pandemia è stata un disastro assoluto". Intervenendo a "L'ospite", su Skytg24, il parlamentare ha aggiunto: "L’economia è in ginocchio, i giovani sono esasperati, il tema della scuola dei nostri figli è terrificante e forse ne parliamo poco noi politici. Davanti a questa cosa, Conte ha cercato di fare il possibile: nella prima fase secondo me lo ha fatto abbastanza bene, come dimostra il paragone con gli altri Paesi europei, nella seconda fase - ha concluso Casini - si è un po’ perso". (Rin)