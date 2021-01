Vaccino: Boccia, a febbraio ulteriori quattro milioni in arrivo, siano garantiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo a mantenere alta la pressione sulle aziende farmaceutiche per il rispetto delle forniture. A febbraio gli ulteriori quattro milioni di vaccini in arrivo, che si sommano ai due già arrivati, devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, nel corso dell'incontro con le Regioni sull'aggiornamento del piano vaccini. (Rin)