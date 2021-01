Roma: Codacons, su acquario Sea life ritardi inaccettabili, deve aprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Codacons, che da tempo segue le vicende dell’Acquario di Roma, verificando nel tempo anche lo stato dell’opera e le cause dei ritardi che ne hanno impedito l’apertura, ritiene grave che un simile progetto che potrebbe portare milioni di visitatori nella capitale, con vantaggi per le casse comunali e per tutto l’indotto, sia ancora fermo, e invia una lettera alle società Eur spa e Mare Nostrum Romae". Si legge in una nota dell'associazione dei consumatori. "Appare opportuno sottolineare che, ad oggi, l’interesse all’apertura dell’Acquario oramai è di rilevanza pubblica, vista anche la ricaduta economica per la città di Roma – sostiene il Codacons - Occorre accelerare l’apertura della struttura particolarmente in vista dei G20, evento di portata mondiale, che si terrà il prossimo ottobre proprio all’Eur". (segue) (Com)