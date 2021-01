Roma: Codacons, su acquario Sea life ritardi inaccettabili, deve aprire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’apertura dell’Acquario per tale occasione sarà segno di ripresa dopo l’annus horribilis per il turismo della capitale e non solo. Nelle more, l’Acquario ha persino manifestato la volontà di mettere a disposizione i propri spazi per le vaccinazioni contro il Covid 19. Dunque, si rivela una struttura poliedrica e multifunzionale a servizio dell’interesse pubblico e dei cittadini. Il Codacons ne apprezza e ne condivide l’iniziativa, in attesa della apertura ufficiale", continua il Codacons. "Per tale motivo l’associazione ha scritto a Eur spa e Mare Nostrum Romae, allo scopo di facilitare soluzioni legittime nell’interesse pubblico della Città di Roma, che ha bisogno di progetti come questi che consentirebbero l’aumento del pil, del turismo, della cultura, della ricerca e dell’occupazione giovanile". (Com)