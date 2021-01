Covid: Boccia, misure restrittive Natale hanno funzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati elaborati ieri dalla Cabina di regia dimostrano che le misure restrittive di Natale hanno funzionato. Aver riportato l'Rt a 0,84 è il segno del duro lavoro comune fatto con il sacrificio di tutti gli italiani". Lo ha affermato, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, durante l'incontro con le Regioni sull'aggiornamento del piano vaccini. "Non è stato semplice - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - ma il Paese oggi ha reti sanitarie in sicurezza, mentre tutta Europa è in grande difficoltà e alcuni Paesi sono tuttora in lockdown nazionali. Ovviamente - ha concluso Boccia - non possiamo abbassare la guardia fino all’entrata a regime dei vaccini". (Rin)