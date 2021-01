Torino: costringevano ragazze dell'Est a prostituirsi, smantellate due organizzazioni criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costringevano a prostituirsi giovani donne provenienti dall'est Europa, dopo averle portate in Italia con false promesse e ricatti sentimentali. Due diverse organizzazioni criminali, composte da malviventi albanesi e romeni, sono state smantellate a Torino. L'operazione della polizia è partita all'alba di ieri: il personale della Squadra Mobile di Torino, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha eseguito alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale del capoluogo piemontese su richiesta della Procura della Repubblica, a carico degli appartenenti a due gruppi di malviventi romeni ed albanesi, entrambi dediti al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Le indagini hanno documentato come le organizzazioni criminali coinvolte avessero assunto, nel corso degli anni, il controllo di intere fette di territorio cittadino, facendo esercitare in via pressoché esclusiva alle proprie donne il meretricio su strada ed in appartamenti appositamente allestiti. Le medesime organizzazioni esercitavano la completa gestione delle aree controllate, consentendo talora la presenza di donne riferibili ad altri gruppi criminali, dietro il pagamento di una sorta di canone di affitto. Le investigazioni, avviate nel 2018, si sono sviluppate attraverso attività tecniche di intercettazione, nonché articolati e dinamici servizi di diretta osservazione e pedinamento sul territorio, ed hanno consentito di individuare i personaggi di maggiore rilevanza dei gruppi criminali coinvolti. (segue) (Rpi)