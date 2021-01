Torino: costringevano ragazze dell'Est a prostituirsi, smantellate due organizzazioni criminali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i destinatari delle ordinanze si evidenziano, peraltro, anche alcuni dei soggetti responsabili delle attività di reclutamento delle giovani donne provenienti dall’est Europa, che venivano condotte in Italia sulla base di false promesse e di ricatti sentimentali. Spesso legate ai loro aguzzini da illusorie relazioni affettive o da matrimoni di comodo, le donne venivano immediatamente collocate in zone strategiche della città, al fine di massimizzare i profitti della prostituzione, il cui intero ammontare veniva versato dalle vittime ai “protettori”. L’esecuzione dei provvedimenti restrittivi, emessi al termine delle lunghe e complesse indagini, è stata preceduta da una capillare attività di ricerca dei catturandi, estesa anche oltre confine, essendo emerso che alcuni dei destinatari delle misure si troverebbero attualmente all’estero, verosimilmente a causa delle limitazioni alla mobilità connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19. Sono tuttora in corso, da parte della Squadra Mobile, ulteriori attività di ricerca, al fine di individuare ed assicurare alla giustizia i destinatari dei provvedimenti restrittivi non rintracciati, sul territorio nazionale, nell’operazione. (Rpi)