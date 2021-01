Viterbo: comune, sospesa fino al 30 aprile ztl centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prorogata la sospensione della vigenza della ztl Centro storico del comune di Viterbo, denominata Cs, fino al prossimo 30 aprile. Lo comunica l'amministrazione in una nota. Le auto potranno continuare ad accedere liberamente, tutti i giorni, a qualsiasi ora, sabato e domenica compresi. Continueranno quindi a essere disattivati i tre varchi di accesso alla zona medievale cittadina, collocati in via San Lorenzo (ingresso da piazza del Plebiscito), via Chigi (all'altezza di via Sant'Antonio) e ponte di Paradosso. Lo ha stabilito il sindaco Giovanni Maria Arena con apposita ordinanza, che, di fatto, va a prorogare la precedente, emanata lo scorso ottobre. "Un provvedimento che ho ritenuto opportuno rinnovare - ha spiegato il sindaco Arena - in quanto idoneo ad agevolare utenti e operatori commerciali della zona, comprese quelle attività che fanno delivery e take away". (segue) (Com)