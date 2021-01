Ristori: Boccia, impianto nuovo decreto pronto per essere approvato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui ristori per le attività che sono rimaste chiuse c'è l'impegno mantenuto dal governo con lo scostamento di 32 miliardi di euro già approvato dal Parlamento. L'impianto del nuovo decreto è pronto per essere approvato non appena si insedierà il nuovo governo". Lo ha sottolineato, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, durante l'incontro con le Regioni sull'aggiornamento del piano vaccini. (Rin)