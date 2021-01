Frosinone: litiga con i genitori e li minaccia con un bastone di ferro, arrestato 46enne a Ceccano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Litiga con gli anziani genitori e li minaccia con un bastone di ferro, prima cercando di sfondare la porta della stanza dove si era rinchiusa la madre, poi distruggendo l'auto del padre. E' successo questa notte quando i carabinieri della stazione di Ceccano hanno arrestato un 46enne, già noto alle forze dell'ordine per reati concernenti gli stupefacenti, responsabile di minacce di morte nei confronti della madre e danneggiamento aggravato. Durante un litigio familiare, in preda all'ira il 46enne ha appunto tentato con calci e pugni di sfondare la porta della stanza dove la donna si era rifugiata e aveva danneggiato gravemente, con un bastone di ferro, l'auto del padre parcheggiata nelle vicinanze. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare l'uomo che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. A seguito di rito direttissimo, dopo la convalida dell'arresto, è stato condotto in carcere presso la Casa Circondariale di Vasto (CH). (Rer)