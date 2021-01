Vaccino: Arcuri, vaccinazione è ripresa, avanti con somministrazione seconde dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi abbiamo somministrato 1 milione e 800 mila vaccini, oltre 462 mila seconde dosi. La vaccinazione è ripresa, stiamo usando le dosi conservate e quelle che stanno arrivando per somministrare le seconde dosi". Lo ha detto, a quanto si apprende, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso dell'incontro con le Regioni sull'aggiornamento del piano vaccini. "Pfizer ha ridotto le fiale del 29 per cento nella settimana precedente a questa, e ridotto di circa il 20 per cento le fiale consegnate questa settimana", ha continuato Arcuri che ha poi sottolineato: "L'Avvocatura ha inviato la diffida e la richiesta all'Unione europea di iniziare un contenzioso per conto del governo italiano. Pfizer ha risposto alla prima lettera dicendo di essere inadempiente e che avrebbe recuperato nelle settimane successive, comunque entro la fine di marzo".(Rin)