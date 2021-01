Francia: oggi manifestazioni di protesta in tutto il Paese contro la legge sulla sicurezza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso oggi in Francia manifestazione di protesta contro la legge sulla sicurezza globale. Azioni di protesta a Parigi, Lione, Lille, Nantes, Strasburgo. I manifestanti contestano in particolare l'articolo del disegno di legge che vieta di pubblicare immagini di poliziotti in azione, la rimozione della parte relativa all'uso dei droni ma in generale tutto il dispositivo che sarà discusso al Senato a marzo. A scendere in piazza anche diversi esponenti del mondo della cultura per chiedere la riapertura di cinema, teatri e musei dopo le chiusure disposte dal governo per limitare il contagio da coronavirus. I manifestanti continuano a chiedere , la limitazione della cattura di filmati della polizia e la videosorveglianza. A Parigi sono previsti anche cortei organizzati dai gilet gialli mentre la prefettura ha disposto al chiusura dei principali assi viari.(Frp)