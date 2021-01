© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Fico può farcela, come ha dimostrato quando da presidente della Vigilanza Rai nella passata legislatura riuscì a far approvare all'unanimità provvedimenti rivoluzionari come la 'Newsroom' unica per i telegiornali e le norme contro i conflitti d'interessi di agenti e conduttori". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi. (Rin)