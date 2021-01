© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Arriveremo a fine febbraio a 6.364.808 dosi consegnate, per finire il primo target e iniziare già il secondo, in attesa del via libera di Aifa a AstraZeneca". Lo ha detto, a quanto si apprende, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso dell'incontro con le Regioni sull'aggiornamento del piano vaccini. (Rin)