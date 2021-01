Roma: arrestato 56enne per rapina aggravata in concorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa volta però, i poliziotti già sulle tracce dei due rapinatori, sono intervenuti immediatamente, impedendo loro la fuga. Dopo un rocambolesco inseguimento e dopo esser stati urtati dal fuggitivo, gli agenti, sono riusciti dapprima a bloccare l'auto e successivamente a proseguire l'inseguimento dei due a piedi, sino a fermarli. H.L., 56enne bosniaco, ancora in possesso della refurtiva, è stato arrestato e oltre che per la rapina, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato. La minore, è stata denunciata per concorso in rapina impropria e riaffidata alla madre. (Rer)