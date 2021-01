Covid: De Corato, zona gialla da lunedì incomprensibile, molte attività rischiano di chiudere definitivamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si capisce perché il Governo abbia dato il via libera alla Lombardia in zona gialla soltanto da lunedì 1 febbraio e non da domenica, come da prassi seguita fino ad ora. L'entrata in zona gialla si è ottenuta grazie ai sacrifici e all'impegno dei cittadini della nostra regione, ma si continua a penalizzarli con scelte incomprensibili. In questo modo, i ristoratori lombardi hanno perso una giornata di lavoro, l'ennesima, in un periodo in cui molte attività rischiano di chiudere definitivamente". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in merito all'entrata della Lombardia in "zona gialla" soltanto a partire da lunedì 1 febbraio. (Com)