- "Il Movimento cinque stelle assicura che lavorerà accanto al presidente Fico per gestire la delicata fase in cui ci troviamo. Vanno però eliminati i temi che dividono concentrandoci su quelli in comune". Lo ha detto a Skytg24 il capogruppo alla Camera del M5s, Davide Crippa. (Rin)