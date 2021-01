Vaccino: da Regioni pieno sostegno a piano, andrà adeguato mese per mese in base a distribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni hanno dato pieno sostegno al piano vaccini che andrà adeguato mese per mese in base alla distribuzione. E' questa, a quanto si apprende, la posizione delle Regioni nel corso dell'incontro con il governo e con il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, sull'aggiornamento del piano vaccini. Le Regioni hanno, poi, chiesto approfondimenti per i prossimi mesi sull'utilizzo dei monoclonali, sulla produzione dei vaccini in Italia, sull'utilizzo degli specializzandi, sull'intesa con i medici di medicina generale e le farmacie. (Rin)