Giustizia: Mura (Corte appello Roma), Procura europea è nuova sfida, crisi è può essere opportunità

- “L’evoluzione intorno a noi non si arresta e presenta, anzi, sfide sempre nuove: basta qui menzionare l’incidenza straordinariamente innovativa insita nell’istituzione della nuova Procura europea. Mentre è in atto la trattazione in sede parlamentare dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo, questa novità reca con sé – nel nostro Paese come negli altri ventuno che partecipano alla cosiddetta cooperazione rafforzata – l’esigenza di un’evoluzione anche culturale nella concezione della giurisdizione”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura al termine della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario. “In questo scenario complesso, portando a sintesi quanto delineato in questo intervento, ritengo che non basti affermare che la situazione di crisi costituisce al tempo stesso un’opportunità: occorre che all’affermazione di principio segua coerentemente l’azione”(Rer)