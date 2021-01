Cultura: Mibact, da lunedì riaprono musei e parchi archeologici nelle Regioni gialle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la riapertura dei musei e dei parchi archeologici del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo nelle Regioni classificate gialle, così come previsto dalle disposizioni introdotte dal dpcm del 14 gennaio 2021. Lo si legge in una nota del Mibact. Sulla base dell'ordinanza firmata ieri dal ministero della Salute, riaprono quindi da lunedì 1 febbraio i luoghi della cultura in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Lazio e Calabria, che si aggiungono così a quelli di Toscana, Campania, Basilicata e Molise che già avevano riaperto al pubblico dal 18 gennaio. In tutte queste Regioni - continua la nota - i musei saranno pertanto aperti dal lunedì al venerdì nei soli giorni feriali con orari e modalità verificabili sui siti Internet dei singoli istituti culturali. Rimangono ancora chiusi al pubblico i musei e i parchi archeologici statali in Puglia, Umbria, Sardegna.(Com)