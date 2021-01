Egitto: previsto lancio satelliti "Next" a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto intende lanciare una serie di satelliti “Next” in collaborazione con i partner tedeschi il prossimo dicembre 2021. Lo ha detto Mohamed al Qousi, amministratore delegato dell’Agenzia spaziale egiziana, citato dall'agenzia di stampa “Mena”. “Il programma egiziano non si è fermato al lancio di cinque satelliti in orbite diverse, ma includerà anche il lancio di una serie di satelliti Next in collaborazione con la parte tedesca nel prossimo periodo", ha detto al Qousi. "Accanto ai satelliti Next, verranno lanciati una serie di satelliti Nano Sat nel marzo 2022 con l'obiettivo di monitorare e misurare i cambiamenti climatici, in particolare i tassi di CO2 e gas nell'aria", ha rivelato Al Qousi, aggiungendo "il prossimo anno vedrà anche il lancio di Misr Sat2 a settembre". (Cae)