Vaccino: Arcuri, da Moderna impegno a recuperare minori consegne dosi

- "La consegna dei vaccini Moderna è in arrivo alle Regioni il 1 febbraio. L'azienda ha comunicato che riduce, in maniera omogenea tra le Regioni, del 20 per cento le dosi della consegna dell'otto febbraio (da 163.200 a 132.200) e del 22 febbraio, ma afferma che nel mese di marzo verranno recuperate le minori consegne". Lo ha osservato, a quanto si apprende, il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, durante l'incontro con le Regioni sull'aggiornamento del piano vaccini. (Rin)