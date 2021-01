Governo: Bernini (FI), lascia eredità pesantissima che compromette futuro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "il quadro economico tratteggiato da Confindustria per il 2021 conferma le previsioni del Fondo monetario, con il Prodotto interno lordo in forte ribasso rispetto alle previsioni del governo e con i consumi frenati dall’incertezza che spinge anche le famiglie non colpite dalla crisi a rifugiarsi nel risparmio". La parlamentare aggiunge in una nota: "Il principale volano della ripresa consiste ora in una rapida somministrazione dei vaccini, e in prospettiva nel corretto impiego delle risorse del Next generation Eu. Ma sia sul piano vaccinale che sul Recovery plan il governo ha navigato nella nebbia, lasciando una pesantissima eredità che compromette in modo grave il futuro del Paese". (Com)