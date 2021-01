Tunisia: portavoce magistratura, plico sospetto per Saied non conteneva sostanze pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura tunisina ha annunciato quest’oggi che il plico sospetto ricevuto nei giorni scorsi dalla presidenza della Repubblica non conteneva alcuna sostanza pericolosa. A dirlo è stato Mohsen El Daly, portavoce della Procura presso il Tribunale di primo grado di Tunisi. “E’ stato riscontato che (la busta) non conteneva materiali tossici, narcotici, pericolosi o esplosivi sospetti”, ha detto El Daly, citato dal sito web dell’emittente televisiva satellitare “Sky News Arabia”. Le indagini, ha precisato il portavoce, sono ancora in corso. La presidenza tunisina ha riferito in una nota ufficiale che Nadia Akacha, responsabile dello staff del capo dello Stato, Kaies Saied, sarebbe ricorsa alle cure ospedaliere dopo aver maneggiato una lettera indirizzata al presidente contenente una polvere sospetta. In una nota la presidenza tunisina ha sottolineato che quanto avvenuto rappresenta “un tentativo di avvelenamento” del presidente Saied. Secondo la presidenza, la busta sarebbe stata messa in un trituratore, “prima che si decidesse di inviarla al ministero dell’Interno”. Il capo dello Stato tunisino, nel frattempo, ha ricevuto telefonate di solidarietà dagli omologhi di Algeria, Qatar, Libia ed Egitto. (Tut)