Torino: investito sulle strisce in corso Grosseto, morto 57enne

- Incidente mortale ieri pomeriggio a Torino. In corso Grosseto all'altezza del civico 219, un pedone - mentre attraversava la strada sulle strisce - è stato investito da una Smart guidata da una ventenne di nazionalità italiana. L'impatto è stato violentissimo e l'uomo, trasportato in codice rosso al San Giovanni Bosco, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Si chiamava Claudio Bennis e aveva 57 anni. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Municipale che ha ettettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica. (Rpi)