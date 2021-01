Governo: Casini, non faccio nomi ma alcuni ministri andrebbero cambiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si farà la squadra di governo, "credo che ci saranno problemi, perché ci sono molte aspirazioni. Non voglio fare nomi, ma alcuni ministri credo andranno cambiati, sennò rischiamo di ritrovarci tra qualche settimana i problemi che stiamo evitando adesso". Lo ha detto a "L'ospite", su Skytg24, il senatore centrista Pier Ferdinando Casini. Quanto al commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, il parlamentare ha spiegato: "Che voto do a Domenico Arcuri? E' una situazione molto difficile, non sono in grado di dare un voto. La politica è piena di gente che sa tutto, io non lo so. La gestione di questa vicenda è così complessa, che non so se un’altra persona al suo posto sarebbe riuscita a fare meglio". Per Casini, la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, "fa una gran fatica, ma credo che la sua voglia di riportare i ragazzi a scuola sia stata giusta. Vedo quanto soffrono i miei figli stando a casa". Secondo il senatore, infine, il titolare della Salute, Roberto Speranza, "ha fatto bene, è una gran brava persona, mi sento sereno con lui. Questo dimostra che ormai le ideologie contano sempre meno, perché Speranza politicamente è abbastanza distante dalle mie idee".(Rin)