Giustizia: Mura (Corte appello Roma), nel Lazio causa Covid meno reati contro il patrimonio e aumentate violenze

- “I limiti alla circolazione – e, quindi, gli obblighi di maggiore permanenza in casa – hanno avuto l’effetto di deprimere le iscrizioni per reati contro il patrimonio e incrementare invece le denunce per reati collegati alla famiglia e contro la libertà morale (ad esempio, per atti persecutori ex art. 612-bis c.p.)”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario in merito alle attività delle procure del distretto laziale. “La flessione registrata nei dati sui reati contro la pubblica amministrazione si ipotizza che sia conseguenza della diminuzione delle interlocuzioni dei privati con l’amministrazione in procedimenti amministrativi”.(Rer)