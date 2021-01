Giustizia: Mura (Corte appello Roma), avviate nel Lazio indagini su reati collegati a pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono state avviate indagini per reati collegati in modo più o meno diretto alla situazione di contagio e alle misure di contenimento. Iniziano a pervenire notizie di reato riguardanti farmaci e vaccini. Numerosi i procedimenti relativi al commercio di dispositivi medici irregolari, tra cui quelli con il marchio CE contraffatto oppure apposto in assenza dei presupposti di legge”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario in merito alle attività delle procure del distretto laziale.(Rer)