Giustizia: Mura (Corte appello Roma), ricevute 1.000 denunce su inadeguatezza norme anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sopravvenienza di procedimenti in materia di colpa professionale in vario modo connessa al Covid-19 è rilevante sotto l’aspetto sia quantitativo sia qualitativo. Colpisce, peraltro, come nei confronti delle varie autorità pubbliche titolari di poteri di decisione sia cospicua l’entità di denunce tra loro di segno diametralmente opposto: circa 1.000 denunce lamentano l’inadeguatezza delle iniziative adottate per limitare la diffusione della pandemia; circa 500 contestano, invece, la legittimità delle misure restrittive disposte per garantire il distanziamento. Una parte di queste denunce, riunite in un unico procedimento, è stata inoltrata dalla Procura di Roma al Tribunale per i ministri, con richiesta di archiviazione”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario in merito alle attività delle procure del distretto laziale. “Altre serie di denunce hanno riguardato filoni particolari, come quelle sui contagi nelle Rsa e nelle case di riposo o altre strutture sanitarie”, ha aggiunto Mura.(Rer)