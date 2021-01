Governo: ecco calendario consultazioni Fico, oggi M5s-Pd-Iv-Leu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consultazioni con le forze politiche da parte del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, si svolgeranno a partire dalle ore 16 di oggi, sabato 30 gennaio, e secondo il seguente calendario: sabato 30 gennaio, ore 16 - Gruppi parlamentari Movimento cinque stelle del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; ore 17.20 - Gruppi parlamentari Partito democratico del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; ore 18.40 - Gruppi parlamentari Italia viva - Psi del Senato della Repubblica e Italia viva della Camera dei deputati; ore 20 - Gruppo parlamentare Liberi e uguali della Camera dei deputati. Domenica 31 gennaio: ore 10 - Gruppo parlamentare Europeisti - Maie - Centro democratico del Senato della Repubblica; ore 11.20 - Gruppo parlamentare Per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) del Senato della Repubblica; ore 12.40 - Gruppo parlamentare Misto della Camera dei deputati limitatamente alle Componenti che fanno riferimento alla maggioranza: Centro Democratico-Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all'estero-Psi; Minoranze linguistiche; ore 14 - Gruppo parlamentare Misto del Senato della Repubblica, limitatamente ai componenti che fanno riferimento alla maggioranza. E' quanto si legge in una nota di Montecitorio. (segue) (Com)