Giustizia: Braggion (Csm), uffici necessitano adeguamento e messa in sicurezza

- Ricordando l'incendio divampato a fine marzo scorso al Palazzo di Giustizia di Milano, il componente del Consiglio superiore della magistratura Paola Braggion, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nel capoluogo lombardo, ha sottolineato come il rogo abbia "riportato drammaticamente al centro il problema della sicurezza nel Palazzo di Giustizia di Milano, più volte segnalato, ma così come di tanti altri uffici giudiziari del distretto e dell'intero territorio nazionale, che necessitano adeguamento, rinnovamento e messa in sicurezza". "Rinnovo anche in questa occasione - ha proseguito Braggion - l'impegno a tenere sempre alta l'attenzione del Consiglio superiore e del Ministero sul tema della sicurezza, affinché si prendano iniziative concrete e non più derogabili per far fronte alla necessaria tutela e protezione di tanti colleghi impiegati e avvocati e cittadini, che tutti i giorni affollano gli uffici giudiziari".(Rem)