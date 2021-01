Autostrade: A1 Milano Napoli, chiusa per una notte immissione su A24 Roma Teramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici alla riqualifica delle barriere di sicurezza sul viadotto "Val Freghizia", previsti in orario notturno, dalle 22 di martedì 2 alle 6 di mercoledì 3 febbraio, sarà chiusa, per chi proviene da Firenze, la rampa di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Tivoli/L'Aquila/Teramo. In alternativa, si potrà percorrere la rampa di uscita verso Roma est/Lunghezza per poi rientrare sulla A24, in direzione Tivoli/L'Aquila /Teramo. Lo comunica Autostrade per l'Italia. (Com)