Milano: M4, più verde e nuove pavimentazioni per area pedonale di San Vittore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato in Municipio 1 dall'assessore alla Mobilità Marco Granelli il progetto di riqualificazione complessivo dell'area limitrofa alla stazione M4 di S. Ambrogio. L'ambito dei lavori presentati interessa piazza e via San Vittore e le vie limitrofe, compresa via Carducci, via Olona, via Modestino e il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia, collegandosi all'intervento di riqualificazione di piazza Sant'Agostino. Il progetto nel suo complesso è già stato condiviso e approvato dalla Soprintendenza con cui si è lavorato anche ai fini di garantire l'accessibilità. Tutti i lavori sono realizzati a cura della società concessionaria M4 spa e dal Comune di Milano. "Il progetto prevede di aumentare di 5.700 metri quadri il verde in tutta l'area, anche con il ripristino del filare di alberi in via San Vittore e nella piazza omonima che ospita il Museo della Scienza, per un totale di 200 alberi - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità -. Pur garantendo la mobilità anche dei veicoli a motore, l'allargamento importante di molti marciapiedi e il rifacimento delle pavimentazioni accentueranno la vocazione pedonale e monumentale di queste strade,arricchendole di un'importante offerta in termini di mobilità sostenibile e accessibilità, a cominciare dalla nuova linea metropolitana, e valorizzando il profilo storico e artistico dell'area. Una cornice perfetta per la Basilica di Sant'Ambrogio, la Pusterla, l'Università Cattolica e il Monumento ai Caduti". (segue) (Com)