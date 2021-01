Milano: M4, più verde e nuove pavimentazioni per area pedonale di San Vittore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una serie di interventi che integrano il progetto, già presentato circa un anno fa, della grande scalinata che caratterizza l'uscita della linea blu nei pressi della Pusterla della Basilica ambrosiana e si collega alla piazza e all'Università Cattolica. Nel dettaglio, per via San Vittore è previsto il mantenimento del doppio senso di marcia nel tratto da via De Togni a via degli Olivetani (garantendo l'accesso all'ospedale ai mezzi di soccorso provenienti sia dal centro che dalla periferia). In questo tratto sarà inserito il limite di velocità a 30 km/h, verranno eseguiti la riqualificazione delle pavimentazioni dei marciapiedi con l'allargamento degli stessi, il ripristino delle fermate del trasporto pubblico nelle due direzioni e il mantenimento degli stalli taxi sul lato dell'ospedale. Il progetto prevede anche una riqualificazione complessiva di piazza San Vittore con una maggiore accessibilità al museo rivolta alle persone con difficoltà motorie e con una forte presenza di alberature, con essenze che non copriranno le facciate storiche degli edifici sulla piazza. Previsti una nuova pavimentazione e l'inserimento di un pilomat. (segue) (Com)