Milano: M4, più verde e nuove pavimentazioni per area pedonale di San Vittore (3)

Nel tratto successivo della via San Vittore, da via De Togni a via Carducci, è previsto un senso unico di marcia con corsia riservata in direzione periferia con accesso bici, il ripristino del filare alberato, un notevole allargamento dei marciapiedi che potranno così contenere dehors, la riqualificazione delle pavimentazioni degli stessi e una ciclabile in sede propria in direzione centro. Infine, per quanto riguarda il tratto da via Carducci a via Lanzone di via San Vittore, è previsto il mantenimento del doppio senso di marcia (limite velocità 30 km/h) con l'ottimizzazione delle corsie e la riqualificazione e l'allargamento del marciapiede in modo da dare spazio ai dehors. Il progetto prevede anche interventi sull'asse via Carducci-via Olona. Oltre alla riqualificazione complessiva dell'area della Pusterla, strettamente connessa al nuovo progetto dell'uscita della metropolitana M4, in via Carducci il Comune prevede di realizzare due piste ciclabili e l'allargamento dei marciapiedi.