Milano: M4, più verde e nuove pavimentazioni per area pedonale di San Vittore (4)

- Nel tratto d'intersezione tra via Carducci e via Olona è prevista una riqualificazione complessiva con un nuovo profilo del marciapiede e relativo allargamento (attraversamenti facilitati e la chiusura della corsia di svolta separata). È in elaborazione anche il progetto di una complessiva riqualificazione di via Olona che comporterà nuove alberature, l'allargamento dei marciapiedi e la riqualificazione della pista ciclabile in continuità con il percorso di via Solari. Su via Olona va ricordato che il progetto prevede anche l'istallazione dell'uscita dell'ascensore che facilita l'accesso alla stazione della metropolitana in corrispondenza del collegamento tra la M2 e la M4. Per quanto riguarda il tema della sosta va ricordata la presenza del parcheggio interrato Sant'Ambrogio con circa 230 posti auto e 55 moto a rotazione con convenzioni per residenti. (Com)