Slovenia: lutto nella politica, muore a 61 anni parlamentare Franc Kramar

- Franc Kramar, ex sindaco della città slovena di Bohinj e deputato del Partito di Alenka Bratusek è morto all'età di 61 anni dopo una lunga malattia. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sta". Kramar è stato all'Assemblea nazionale alle ultime elezioni parlamentari tenutesi nel giugno del 2018 ed era membro di diverse commissioni parlamentari. Recentemente si era messo in congedo a causa di una malattia di lungo corso. "Esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia di Kramar a nome mio e a nome della Repubblica di Slovenia. Il sindaco e deputato Franc Kramar sarà ricordato per i suoi sforzi per preservare e sviluppare Bohinj e il Parco nazionale Triglav", ha scritto su Twitter il presidente sloveno, Borut Pahor.(Seb)