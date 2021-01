Algeria: Covid, al via oggi le vaccinazioni con Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria ha dato il via oggi, 30 gennaio, alla prima fase della campagna vaccinale nazionale contro la pandemia di Covid-19. L’avvio dell’inoculazione del vaccino giunge dopo l’arrivo ieri della prima spedizione del siero russo Sputnik V presso l'aeroporto Boufarik di Blida, in Algeria. Secondo quanto annunciato in precedenza da Djamel Fourar, portavoce del comitato scientifico per il monitoraggio della diffusione della pandemia, erano attese 500 mila dosi del vaccino. La prima fase è iniziata nella provincia settentrionale di Blida, sotto la supervisione del ministro della Sanità, Abderrahmane Benbouzid. Dopo un mese di attesa per lanciare la campagna nazionale di vaccinazione, i lotti del vaccino Sputnik V (prodotto in Russia) sono finalmente giunti nel Paese nordafricano. Dopo il ritardo nella ricezione del siero russo, che sarebbe dovuto arrivare a metà gennaio, e le dichiarazioni contraddittorie di alcuni membri del comitato scientifico anti-Covid, il presidente del Consiglio Abdelaziz Djerad ha deciso di istituire una commissione intersettoriale, da lui presieduta, responsabile del dossier vaccino. Tre ministri (Esteri, Finanze e Salute) sono presenti e coordinano l'azione per l'acquisizione di vaccini con l'Istituto Pasteur. Oltre allo Sputnik V, l'Algeria dovrebbe utilizzare anche il siero AstraZeneca/Oxford (prodotto in India).(Ala)