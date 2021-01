Governo: oggi riunione Base riformista con Guerini e Lotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Base riformista segnala, in una nota, che "questa mattina, a poche ore dall’inizio delle consultazioni del presidente incaricato Roberto Fico, si è svolta una riunione di aggiornamento sulla crisi di governo e di coordinamento politico di Base riformista, l’area del Pd guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Alla riunione in videoconferenza - continua la nota - hanno preso parte, oltre agli stessi Guerini e Lotti, gli oltre cinquanta parlamentari dell’area insieme ai vari coordinatori regionali. E’ stata ribadita la piena condivisione degli orientamenti manifestati da Nicola Zingaretti e dalla delegazione del Pd nella gestione della crisi, con il coinvolgimento permanente dei gruppi di Camera e Senato, guardando all’urgenza di restituire all’Italia un governo nel pieno delle sue funzioni - conclude la nota - e che poggi su un’ampia e solida maggioranza parlamentare". (Com)