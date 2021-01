Imprese: si terrà a Mestre la tappa veneziana del roadshow nazionale di BioInItaly 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il BioInItaly 2021 Investment Forum è l'appuntamento annuale - organizzato da Assobiotec, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cluster Spring - che da più di 10 anni permette alle migliori idee imprenditoriali di incontrare investitori finanziari e corporate di tutto il mondo. E’ quanto si legge in una nota. BioInItaly 2021 è focalizzato sui settori della circular bioeconomy e delle biotecnologie per la medicina e, come ogni anno, si apre con il consueto roadshow nazionale. Una call for ideas itinerante tra diverse città italiane per raccogliere di volta in volta le candidature di startup e selezionare le migliori da portare all'evento finale, programmato ad aprile 2021, dove si terrà una pitch competition di fronte a potenziali investitori di caratura internazionale. Per la prima volta dalla sua istituzione, quest'anno il roadshow prevede una tappa veneziana: BioInItaly Investment Forum si terrà martedì 2 febbraio presso M9, a partire dalle ore 10.00, e sarà ospitato da M9-HiVe, il progetto annunciato a metà dicembre da Bio4Dreams in collaborazione con Fondazione di Venezia e M9 District, che vuole creare a Mestre, presso il Chiostro l'ex Convento delle Grazie del Polo M9, un punto di riferimento per lo sviluppo imprenditoriale nelle Scienze della Vita all'insegna della sostenibilità. L'evento - prosegue la nota - si svolgerà all'Auditorium "Cesare De Michelis" di M9 - Museo del '900 di Venezia-Mestre, dove, alla presenza dei rappresentanti della regione Veneto, del Comune di Venezia e delle Università, le startup presenteranno i loro pitch per descrivere i propri progetti imprenditoriali di fronte a una giuria di esperti. Sarà possibile seguire i lavori in diretta collegandosi alla pagina Facebook di M9 - Museo del '900 all'indirizzo www.facebook.com/M9museum. (segue) (Com)